В Конотопе два пьяных водителя пытались откупиться от полиции

27 сентября, патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-2105, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому остановили его для составления соответствующих административных материалов.
Водителем оказался 37-летний местный житель. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель отказался и предложил правоохранителям 2000 гривен «откупной».
Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место следственно-оперативная группа полиции.
28 сентября во время патрулирования одной из улиц города Конотоп, сотрудники патрульной полиции остановили 42-летнего мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ-21099.
Полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель, чтобы избежать административного наказания, предложил правоохранителям 5000 гривен неправомерной выгоды.
Но правоохранители не только не взяли денег, но и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия для документирования данного правонарушения.
По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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