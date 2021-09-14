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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1828

В Конотопе два пьяных водителя пытались откупиться от полиции

За предложение неправомерной выгоды полицейским двое мужчин предстанут перед судом.

27 сентября, патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-2105, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому остановили его для составления соответствующих административных материалов.

Водителем оказался 37-летний местный житель. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель отказался и предложил правоохранителям 2000 гривен «откупной».

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место следственно-оперативная группа полиции.

28 сентября во время патрулирования одной из улиц города Конотоп, сотрудники патрульной полиции остановили 42-летнего мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ-21099.

Полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель, чтобы избежать административного наказания, предложил правоохранителям 5000 гривен неправомерной выгоды.

Но правоохранители не только не взяли денег, но и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия для документирования данного правонарушения.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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