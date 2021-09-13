Полицейские разыскивают мошенника, который опустошил банковский счет сумчанки Злоумышленник под предлогом увеличения кредитного лимита заявительницы узнал всю необходимую информацию и снял с нее банковского счета 15000 гривен.

За помощью к сотрудникам Сумского городского управления обратилась 25-летняя жительница областного центра и сообщила, что утром ей на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В разговоре мужчина предложил женщине увеличить кредитный лимит. Затем хитростью узнав всю конфиденциальную информацию по карте собеседницы. А уже через несколько минут со счета женщины исчезли 15 000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Полицейские снова советуют гражданам не доверять информации, полученной от незнакомых телефонных собеседников, кем бы они ни назывались. Помните: настоящие банковские работники не имеют права проводить любые финансовые операции вне банковских учреждений. Только при Вашем присутствии и только в случае подтверждения Вашей личности паспортом работник банка может осуществлять соответствующие финансовые операции, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.