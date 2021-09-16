В Сумах столкнулись легковушка и грузовик 28 сентября, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры.

На месте ДТП инспекторы установили, что 66-летний водитель автомобиля JAC, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Opel Astra. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя JAC админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.