В Сумах столкнулись легковушка и грузовик

На месте ДТП инспекторы установили, что 66-летний водитель автомобиля JAC, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Opel Astra. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя JAC админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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