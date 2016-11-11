Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Лебедина

На сессии 29 сентября решение поддержали все 32 депутата, которые присутствовали на сессии. Всего по списку их – 34, пишет Суспільне.
Александр Баклыков родился в Лебедине. Женат, имеет взрослых сына и дочь. Ему 57 лет.
Работал токарем, учителем, был частным предпринимателем. Возглавлял МЧП «Крестина», ООО «Альфа».
В 2015 года избран на должность Лебединского городского головы. С 2015 года - глава Лебединской городской организации политической партии «Гражданская позиция». Победил на выборах Лебединского городского головы осенью 2020 года.
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