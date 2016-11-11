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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Лебедина

Депутаты Лебединского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Лебедина Александра Баклыкова.

На сессии 29 сентября решение поддержали все 32 депутата, которые присутствовали на сессии. Всего по списку их – 34, пишет Суспільне.

Справка

Александр Баклыков родился в Лебедине. Женат, имеет взрослых сына и дочь. Ему 57 лет.

Работал токарем, учителем, был частным предпринимателем. Возглавлял МЧП «Крестина», ООО «Альфа».

В 2015 года избран на должность Лебединского городского головы. С 2015 года - глава Лебединской городской организации политической партии «Гражданская позиция». Победил на выборах Лебединского городского головы осенью 2020 года.

Политика Александр Баклыков
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