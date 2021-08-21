На Сумщине оштрафовали пограничника за сон во время дежурства Середина-Будский районный суд привлек к ответственности мужчину и присудил ему 2465 гривен штрафа.

Судом установлено, что 23.08.2021 в 01:40 офицером внутренней и собственной безопасности был обнаружен уроженец u. Дружба, штаб-сержант отдела пограничной службы "Середина Буда", который в условиях особого периода во время несения службы по охране государственной границы в пограничном наряде «часовой» от места длительного несения службы «Мобильный» в районе информационно-предупредительной таблички №2070 нарушил правила несения пограничной службы, что выразилось в невыполнении охраны объекта, наблюдения за окружающей местностью, обхода территории, отвлечении от несения службы (сна) и оставление без присмотра оружия, что позволило сторонним лицам беспрепятственно незаметными попасть на территорию, чем нарушил требования ст.11, 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, абз. 4, 14 пп.11 п.2 раздела II, абз. 3, 4 пп.8 п.5 раздела II «Инструкции о службе пограничных нарядов государственной пограничной службы Украины», пишет yampil.info.