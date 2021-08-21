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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:18335

На Сумщине оштрафовали пограничника за сон во время дежурства

Середина-Будский районный суд привлек к ответственности мужчину и присудил ему 2465 гривен штрафа.

Судом установлено, что 23.08.2021 в 01:40 офицером внутренней и собственной безопасности был обнаружен уроженец u. Дружба, штаб-сержант отдела пограничной службы "Середина Буда", который в условиях особого периода во время несения службы по охране государственной границы в пограничном наряде «часовой» от места длительного несения службы «Мобильный» в районе информационно-предупредительной таблички №2070 нарушил правила несения пограничной службы, что выразилось в невыполнении охраны объекта, наблюдения за окружающей местностью, обхода территории, отвлечении от несения службы (сна) и оставление без присмотра оружия, что позволило сторонним лицам беспрепятственно незаметными попасть на территорию, чем нарушил требования ст.11, 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, абз. 4, 14 пп.11 п.2 раздела II, абз. 3, 4 пп.8 п.5 раздела II «Инструкции о службе пограничных нарядов государственной пограничной службы Украины», пишет yampil.info.

Право Пограничники
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Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
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Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
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14.20; 22.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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