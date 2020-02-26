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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51118

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

28 сентября работники полиции обнаружили незаконную порубку леса. У злоумышленника полицейские изъяли бензопилу и древесину общим объемом 3 куб. м.

Правоохранители в лесополосе вблизи села Искрисковщина обнаружили 41-летнего мужчину, который осуществляли незаконную порубку деревьев. Правоохранители установили, что лесоруб - житель города Белополье. Предварительно установлено, что нарушитель успел уничтожить 46 деревьев.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией всего незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вырубка леса
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