На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Правоохранители в лесополосе вблизи села Искрисковщина обнаружили 41-летнего мужчину, который осуществляли незаконную порубку деревьев. Правоохранители установили, что лесоруб - житель города Белополье. Предварительно установлено, что нарушитель успел уничтожить 46 деревьев.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией всего незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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