В Сумах новый детсад в 12-м микрорайоне будет называться «Светлячок»

Речь идет о новом детсаде в 12-м микрорайоне, строительство которого сейчас находится на завершающем этапе.
По решению городских избранников заведение дошкольного образования будет называться «Светлячок». За это название проголосовало большинство сумчан, принимавших участие в голосовании.
Напоминаем, на этой неделе началась предварительная регистрация заявлений родителей на зачисление и посещения с 2021 ребенком детского сада № 9.
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