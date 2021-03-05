В Сумах новый детсад в 12-м микрорайоне будет называться «Светлячок» Во время заседания XI сессии депутаты городского совета приняли решение о создании учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 9 и утвердили его устав.

Речь идет о новом детсаде в 12-м микрорайоне, строительство которого сейчас находится на завершающем этапе. По решению городских избранников заведение дошкольного образования будет называться «Светлячок». За это название проголосовало большинство сумчан, принимавших участие в голосовании. Напоминаем, на этой неделе началась предварительная регистрация заявлений родителей на зачисление и посещения с 2021 ребенком детского сада № 9.