На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто

По предварительным данным, на автодороге «Лохвица - Великая Писаревка», вблизи с. Чернеччина Ахтырского района столкнулись Skoda Super B и ВАЗ-2107.
На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ахтырка. Как было установлено, в помощи нуждался водитель легковушки ВАЗ, которого зажало деформированными конструкциями авто. Врачи оказали мужчине необходимую помощь и провели обезболивание. Спасатели с помощью спецоборудования осторожно освободили пострадавшего из авто и на носилках перенесли в автомобиль «скорой». Медработники отправили мужчину в больницу.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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