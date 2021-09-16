На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто 28 сентября в 12:59 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, на автодороге «Лохвица - Великая Писаревка», вблизи с. Чернеччина Ахтырского района столкнулись Skoda Super B и ВАЗ-2107.

На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ахтырка. Как было установлено, в помощи нуждался водитель легковушки ВАЗ, которого зажало деформированными конструкциями авто. Врачи оказали мужчине необходимую помощь и провели обезболивание. Спасатели с помощью спецоборудования осторожно освободили пострадавшего из авто и на носилках перенесли в автомобиль «скорой». Медработники отправили мужчину в больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.