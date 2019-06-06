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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине секретаря сельсовета подозревают в незаконном выделении земли с убытками в 360 тыс. грн

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю сельсовета, которая, злоупотребляя властью, путем внесения в официальные документы ложных сведений незаконно выделяла землю местным жителям (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 года по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. Секретарь сельского совета с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических лиц решила использовать свое служебное положение вопреки интересам громады и подделала решение сессии, после чего 4 человека получили права частной собственности на земельные участки. Противоправные действия подозреваемой повлекли тяжкие последствия интересам государства на общую сумму 360 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земляника Злоупотребление
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