По данным следствия, подозреваемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 года по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. Секретарь сельского совета с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических лиц решила использовать свое служебное положение вопреки интересам громады и подделала решение сессии, после чего 4 человека получили права частной собственности на земельные участки. Противоправные действия подозреваемой повлекли тяжкие последствия интересам государства на общую сумму 360 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Начальника отдела принудительного исполнения решений заподозрили в преступлении при продаже стадиона «Юбилейный»....
Правоохранители разоблачили чиновника из числа руководителей коммунального предприятия Сумщины, который, злоупотребляя своим служебным положением, причинил ущерб государству почти на 1,4...
Растрата бюджетных средств и принуждение директоров школ заключать договоры по ценам выше рыночных....
На Сумщине разоблачили государственного нотариуса, которая преступным путем завладела тремя земельными участками и одной квартирой....
8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю»....