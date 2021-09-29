Сумской активист-колясочник стал представителем Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью Сумчанин Олег Габ стал представителем Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью в Сумской ОГА.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

«С сегодняшнего дня Олег Габ работает в нашей команде!

Он - представитель Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью, и работает в составе аппарата Сумской областной государственной администрации.

Соблюдение требований доступности и воплощение принципов инклюзивности в Сумской области - под его наблюдением и нашей поддержкой!

Следующий год станет прорывным для Сумщины в реализации программы Президента Украины «Большая стройка», инклюзия и доступность у нас в приоритете!», - написал чиновник.