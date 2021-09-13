Сумской студент взял «бронзу» в Загребе

В весовой категории 100+ кг бронзовую медаль завоевал студент СумГУ Евгений Балевский.
Одержав победу в стартовом раунде над румыном Мирчей Кройтору, в четвертьфинале Евгений потерпел поражение от представителя Нидерландов Юра Спийкерса. В дальнейшем в утешительных схватках взял верх над представителем Словении Энеем Мариничем. А в схватке за «бронзу» наш 21-летний дзюдоист встретился еще с одним опытным словенцем Вито Драгичем, и благодаря иппону на третьей минуте схватки вырвал победу. Для нашего спортсменка это дебютная награда на взрослом уровне, сообщает сайт ФДУ.
Всего сборная Украины, выступавшая не сильнейшим составом, взяла две бронзовые медали.
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