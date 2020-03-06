Сумские студенты отличились на Beach Games 27 сентября в г. Скадовск Херсонской области начались соревнования II Всеукраинских пляжных игр Beach Games среди высших учебных заведений.

Студенты Сумского государственного университета порадовали в соревнованиях по пляжной борьбе - шесть наград при шести участниках! Анна Мутузна (весовая категория до 55 кг), Максим Козырь (до 60 кг) и Владислав Щербаченко (до 65 кг) завоевали золотые награды. Иван Гелих стал серебряным призером в категории до 70 кг. Александр Слипушко (до 75 кг) и Владислав Фукалов (до 80 кг) - бронзовые призеры.

Такие успехи принесли университету I общекомандное место в соревнованиях по пляжной борьбе, сообщает спортклуб СумГУ.