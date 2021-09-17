Сумчан приглашают на забег в аэропорту Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября.

Race Project приглашает сумчан и не только пробежаться в аэропорту. Предлагаются дистанции на выбор: 5 км с 12 лет, 10 км с 16 лет и 21 км – с 18 лет. Регистрация и подробности здесь.