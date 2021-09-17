Сумчан приглашают на забег в аэропорту

Race Project приглашает сумчан и не только пробежаться в аэропорту. Предлагаются дистанции на выбор: 5 км с 12 лет, 10 км с 16 лет и 21 км – с 18 лет.
Регистрация и подробности здесь.
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