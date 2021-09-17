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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01411

Сумчан приглашают на забег в аэропорту

Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября.

Race Project приглашает сумчан и не только пробежаться в аэропорту. Предлагаются дистанции на выбор: 5 км с 12 лет, 10 км с 16 лет  и 21 км – с 18 лет.

Регистрация и подробности здесь.

Спорт Анонс Забег Легкая атлетика
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ВИА Синяя Птица
ВИА Синяя Птица
Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
19.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00
Виставка майстрів народного мистецтва України "Вільна Україна – тобі наша творчість"
Виставка майстрів народного мистецтва України "Вільна Україна – тобі наша творчість"
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