Сумские баскетболисты стартуют в Мариуполе 1 октября стартует чемпионат Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

БК «СумДУ» первый тур проведет на выезде против БК «Мариуполь» 2-3 октября.

В этом сезоне в высшей лиге играют 14 команд, разделенные на первом этапе на две группы по географическому принципу. На втором этапе будут играть лучшие восемь команд, а дальше плей-офф с ¼ финала.