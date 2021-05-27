Сумские баскетболисты стартуют в Мариуполе

БК «СумДУ» первый тур проведет на выезде против БК «Мариуполь» 2-3 октября.
В этом сезоне в высшей лиге играют 14 команд, разделенные на первом этапе на две группы по географическому принципу. На втором этапе будут играть лучшие восемь команд, а дальше плей-офф с ¼ финала.
10-12 сентября в Луцке проходил предсезонный турнир команд Высшей лиги - Мемориал Алексея Веремийчика....
БК «СумДУ» провел двойной спарринг с БК «Харьковские Соколы»....
Городские власти только на словах обещают молодежи возрождение спорта, а на деле…...
Сумской баскетбольный клуб анонсирует создание партнерской совета клуба....
Открытый чемпионат города Сумы по баскетболу состоялся с 18 по 24 мая в спортивном комплексе СумГПУ имени А. С. Макаренко....