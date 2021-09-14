Как мэр Сум держит обещание: латки вместо дороги на Ивана Сирко спустя полгода Еще 7 апреля мэр Сум Александр Лысенко в своем стриме на Фейсбуке сообщил, что «через 10 дней» начнутся работы по строительству дороги на ул. Ивана Сирко.

Однако прошло почти полгода, а «10 дней» все никак не проходили. И вот, в конце сентября, дорожники нагрянули на этот участок дороги, если ее так можно назвать.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Алексей Крикун:

«Полатали дорогу между домами по ул. И. Сирка, всё бы ничего, но асфальт клали в лужи и грязь, к основной асфальтной дороге, которая также требует хотя бы самого простого ямочного ремонта, так и не прикоснулись. Сам факт в том, что эти латки долго не продержатся, поскольку дорожное основание не было подготовлено. Но как говорится и на том спасибо, всё-таки это уже лучше, чем ямы по колено».