Как мэр Сум держит обещание: латки вместо дороги на Ивана Сирко спустя полгода

Однако прошло почти полгода, а «10 дней» все никак не проходили. И вот, в конце сентября, дорожники нагрянули на этот участок дороги, если ее так можно назвать.
Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Алексей Крикун:
«Полатали дорогу между домами по ул. И. Сирка, всё бы ничего, но асфальт клали в лужи и грязь, к основной асфальтной дороге, которая также требует хотя бы самого простого ямочного ремонта, так и не прикоснулись. Сам факт в том, что эти латки долго не продержатся, поскольку дорожное основание не было подготовлено. Но как говорится и на том спасибо, всё-таки это уже лучше, чем ямы по колено».
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