В Сумах сбили пенсионера На улице Белопольское шоссе пешеход попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло 27 сентября, около 21 часов, на улице Белопольское шоссе. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 65-летний мужчина попал под колеса автомобиля Dacia Logan, когда пересекал дорогу в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.

Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.