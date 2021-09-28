В Сумах сбили пенсионера

ДТП произошло 27 сентября, около 21 часов, на улице Белопольское шоссе. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 65-летний мужчина попал под колеса автомобиля Dacia Logan, когда пересекал дорогу в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.
Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.
Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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