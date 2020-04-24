Сумчан приглашают присоединиться к благотворительной акции Коммунальное учреждение «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» приглашает присоединиться к благотворительной акции «Подари добро пожилому человеку».

С 28.09.2021 по 04.10.2021 в магазинах «Кошик» по адресам: пл. Покровская, 3 (ЦУМ) и пр. М. Лушпы, 41 (ТЦ «Атриум»), «Сам Маркет» по адресу: ул. Харьковская, 9 и ул. Петропавловская, 76 установлено корзины в которые вы можете положить продукты питания и предметы первой необходимости для граждан пожилого возраста, нуждающихся в помощи.