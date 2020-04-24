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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчан приглашают присоединиться к благотворительной акции

Коммунальное учреждение «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» приглашает присоединиться к благотворительной акции «Подари добро пожилому человеку».

С 28.09.2021 по 04.10.2021 в магазинах «Кошик» по адресам: пл. Покровская, 3 (ЦУМ) и пр. М. Лушпы, 41 (ТЦ «Атриум»), «Сам Маркет» по адресу: ул. Харьковская, 9 и ул. Петропавловская, 76 установлено корзины в которые вы можете положить продукты питания и предметы первой необходимости для граждан пожилого возраста, нуждающихся в помощи.

Общество Благотворительность
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Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
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16.00; 20.00
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Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
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14.20; 22.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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