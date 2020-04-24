Сумчан приглашают присоединиться к благотворительной акции

С 28.09.2021 по 04.10.2021 в магазинах «Кошик» по адресам: пл. Покровская, 3 (ЦУМ) и пр. М. Лушпы, 41 (ТЦ «Атриум»), «Сам Маркет» по адресу: ул. Харьковская, 9 и ул. Петропавловская, 76 установлено корзины в которые вы можете положить продукты питания и предметы первой необходимости для граждан пожилого возраста, нуждающихся в помощи.
У Сумах стартувала благодійна акція, покликана допомогти тяжкохворим особам, прикутим до ліжка, які знаходяться на обслуговуванні в КУ «Сумський міський...
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач провел благотворительный аукцион с уникальным лотом....
Глава облгосадминистрации дал старт на Сумщине Всеукраинской акции «Сердце к сердцу»....
Після складної операції дівчинка з Глухова втратила здатність ходити та вона мріє впевнено стати на ноги, але для цього потрібно...
В каждом храме Сумской епархии Украинской Православной Церкви (Сумской, Ахтырский, Великописаревский, Тростянецкий, Лебединский, Краснопольский районы Сумской области) в течение Великого...