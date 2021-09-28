В Сумах воры вскрыли авто на глазах свидетельницы

На месте происшествия заявитель рассказал, что ему позвонила знакомая. Она стала очевидицей, как двое мужчин открыли его автомобиль, забрали из салона пакет с вещами и быстро исчезли. Вернувшись к транспортному средству, он увидел, что его машина действительно была открыта, а из нее исчезло немало личных вещей.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. А сами вместе с сотрудником Сумского районного управления полиции начали отрабатывать полученную информацию о вероятных злоумышленниках. Полицейские установили, что двое мужчин, которые могут быть причастны к краже, проживают в доме, у которого все и произошло.
Сумчан, 49-ти и 30-ти лет, на которых и указала свидетельница происшествия, патрульные обнаружили по месту проживания. Их пригласили в Сумское районное управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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