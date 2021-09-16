В Сумах произошло ДТП на Покровской

На месте ДТП инспекторы установили, что 50-летняя водительница автомобиля ВАЗ перед началом движения не убедилась, что это будет безопасно, после чего допустила столкновение с транспортным средством Geely, водитель которого двигался в попутном направлении. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водительницу ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Напоминаем, что перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения. Управляйте безопасно.
На улице Белопольское шоссе пешеход попал под колеса автомобиля....
ДТП произошла в 25 сентября на улице Роменской около 16.30....
Глуховские полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пассажирка автомобиля....
ДТП произошло сегодня, 26 сентября, ночью по улице Свободы, возле школы №11....
Происшествие произошло 25 сентября, около 16.30, на улице Роменской в Сумах....