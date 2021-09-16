В Сумах произошло ДТП на Покровской Автопроисшествие произошло на улице Покровской.

На месте ДТП инспекторы установили, что 50-летняя водительница автомобиля ВАЗ перед началом движения не убедилась, что это будет безопасно, после чего допустила столкновение с транспортным средством Geely, водитель которого двигался в попутном направлении. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водительницу ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напоминаем, что перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения. Управляйте безопасно.