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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:42527

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего 13-летнего парня

Сегодня, 28 сентября, 13-летний житель Шостки Александр Юрин самовольно покинул школу, его местонахождение неизвестно.

На вид Александру 12-13 лет, ростом около 155 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную куртку и темные брюки. На голове имел серую шапку со светлой надписью, обут в темные кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Александра Юрина, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок
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