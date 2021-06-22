Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего 13-летнего парня

На вид Александру 12-13 лет, ростом около 155 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы и голубые глаза.
Был одет в черную куртку и темные брюки. На голове имел серую шапку со светлой надписью, обут в темные кроссовки.
Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Александра Юрина, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение малолетнего Богдана Хоменко, который 20 августа, находясь...
«Соседка просила позвонить в полицию и сообщить о пропаже своего правнука» - такое сообщение получили вчера сумские патрульные....
5 августа, 15-летний житель Шостки Даниил Шутурминский ушел из дома и обратно не вернулся....
Совместными действиями сотрудников ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции удалось быстро установить местонахождение 16-летнего студента, который неделю не выходил...
Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ювенальной превенции Сумского районного управления полиции удалось разыскать не только вести пропавшую девушку и...