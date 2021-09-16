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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе во время ликвидации возгорания в квартире пожарные спасли мужчину

27 сентября в 20:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Клубная в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит мусор и вещи домашнего обихода в комнате, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части квартиры. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Во время проведения разведки на кухне спасатели обнаружили хозяина квартиры, 1963 года рождения, которого оперативно вывели на свежий воздух, после чего он был госпитализирован в Конотопскую центральную районную больницу.

В 20:29 возгорание локализовали, а в 20:31 - полностью ликвидировали на начальной стадии первичными средствами пожаротушения.

Всего к ликвидации были привлечены 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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