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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:42145

Судебное заседание по делу директора сумского водоканала перенесли более чем на месяц

Более чем на месяц перенесли рассмотрение дела в отношении директора сумского КП «Горводоканал» Анатолия Сагача.

Сегодня, 28 сентября, должно было состояться первое заседание. Однако старший по делу прокурор находится на больничном, а тот, который пришел в суд - не предоставил суду письменные доказательства, пишет Суспільне.

Анатолия Сагача обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло предприятию горсовета убытки более чем 2,5 миллиона гривен и получения взятки в сумме 30 000 долларов.

Он назвал подозрения прокуратуры по взятке «абсурдными». Адвокат Анатолия Сагача Михаил Иванченко отметил, что они будут требовать оправдания.

Следующее заседание назначили на 2 ноября.

Право Анатолий Сагач
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