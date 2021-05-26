Судебное заседание по делу директора сумского водоканала перенесли более чем на месяц

Сегодня, 28 сентября, должно было состояться первое заседание. Однако старший по делу прокурор находится на больничном, а тот, который пришел в суд - не предоставил суду письменные доказательства, пишет Суспільне.
Анатолия Сагача обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло предприятию горсовета убытки более чем 2,5 миллиона гривен и получения взятки в сумме 30 000 долларов.
Он назвал подозрения прокуратуры по взятке «абсурдными». Адвокат Анатолия Сагача Михаил Иванченко отметил, что они будут требовать оправдания.
Следующее заседание назначили на 2 ноября.
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