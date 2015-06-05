Осторожно: в курятине из Польши обнаружена сальмонелла ГУ Держпродспоживслужбы в Сумской области информирует, что 22 сентября в управление поступил сигнал о том, что в курином мясе обнаружена сальмонелла.

В охлажденном и замороженном курином мясе, которое экспортировалось из Польши (производитель: SuperDrob SA, Karczew, место хранения: AMP Logistyka, Plonsk, Poland), выявлено Salmonella Enteritidis и Salmonella группы С1. Продукция была отправлена в Украину в количестве 585 кг (получатель: ООО «ЛЯМИТ», ул. Красной Калины, 39/31, г.. Львов, 79070).

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.

В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, Главное управление Держпродспоживслужбы в Сумской области просит информировать по тел.: (0542) 77 90 43.