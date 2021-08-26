На Сумщине будут судить автомобилиста за вождение в нетрезвом виде и попытку подкупа патрульных

Во время несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах района работники сектора реагирования патрульной полиции остановили легковой автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался без освещения государственного номерного знака. Во время разговора полицейские заметили, что человек имеет признаки алкогольного опьянения.
Пытаясь избежать ответственности за это нарушение, 26-летний гражданин предложил работникам полиции 500 долларов США «взятки».
Правоохранители, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения.
Действия нарушителя квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.
Также в отношении мужчины составлены административные протоколы ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» КоАП, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Сумах будут судить руководителя медицинского учреждения Сумского городского совета за взятку 2 тыс. долларов США за трудоустройство....
За выходные (18 - 19 сентября) патрульные проработали более 400 сообщений....
Назначено к рассмотрению дело по обвинению директора одного из коммунальных предприятий города в служебной халатности и принятии предложения средств в...
Сегодня, 3 сентября, пограничники 5-го пограничного отряда на Сумщине прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства....
Происшествие произошло 25 августа на улице Засумская....