На Сумщине будут судить автомобилиста за вождение в нетрезвом виде и попытку подкупа патрульных Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя пгт Краснополье, который пытался таким образом избежать административной ответственности.

Во время несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах района работники сектора реагирования патрульной полиции остановили легковой автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался без освещения государственного номерного знака. Во время разговора полицейские заметили, что человек имеет признаки алкогольного опьянения.

Пытаясь избежать ответственности за это нарушение, 26-летний гражданин предложил работникам полиции 500 долларов США «взятки».

Правоохранители, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения.

Действия нарушителя квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении мужчины составлены административные протоколы ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» КоАП, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.