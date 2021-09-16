На Сумщине 9 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)

COVID-19 подтвердили у 182 человек (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 38, Роменский р-н - 22, Сумской р-н - 67, Шостинский р-н - 25).
По состоянию на 28 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 633 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1416 летальных случаев, за прошедшие сутки - 9 (Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 7).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 725 человек, из них за минувшие сутки - 153 (Конотопский р-н - 19, Ахтырский р-н - 39, Роменский р-н - 12, Сумской р-н - 64, Шостинский р-н - 19).
За понедельник в Сумской области подтвердили заболевание COVID-19 у 182 человек....
COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46)....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....