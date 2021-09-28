На Сумщине еще 182 случая заболевания коронавирусом

Всего в Украине 6552 новых случая. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1288 человек; летальных случаев - 143; выздоровели - 2927 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65812 (в частности методом ПЦР - 31051, методом ИФА - 9067), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25694.
За все время пандемии в Украине заболело - 2401956 человек; выздоровели - 2248071 человек; летальных исходов - 55 863; проведено ПЦР-тестов - 12741131.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 461 случай;
- Винницкая область - 93 случая;
- Волынская область - 208 случаев;
- Днепропетровская область - 595 случаев;
- Донецкая область - 528 случаев;
- Житомирская область - 80 случаев;
- Закарпатская область - 78 случаев;
- Запорожская область - 500 случаев;
- Ивано-Франковская область - 131 случай;
- Киевская область - 269 случаев;
- Кировоградская область - 18 случаев;
- Луганская область - 337 случаев;
- Львовская область - 427 случаев;
- Николаевская область - 106 случаев;
- Одесская область - 431 случай;
- Полтавская область - 206 случаев;
- Ровенская область - 218 случаев;
- Сумская область - 182 случая;
- Тернопольская область - 134 случая;
- Харьковская область - 547 случаев;
- Херсонская область - 82 случая;
- Хмельницкая область - 141 случай;
- Черкасская область - 269 случаев;
- Черновицкая область - 415 случаев;
- Черниговская область - 96 случаев.
На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 182 человек....
COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46)....
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Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....