На Сумщине еще 182 случая заболевания коронавирусом За понедельник в Сумской области подтвердили заболевание COVID-19 у 182 человек.

Всего в Украине 6552 новых случая. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1288 человек; летальных случаев - 143; выздоровели - 2927 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65812 (в частности методом ПЦР - 31051, методом ИФА - 9067), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25694.

За все время пандемии в Украине заболело - 2401956 человек; выздоровели - 2248071 человек; летальных исходов - 55 863; проведено ПЦР-тестов - 12741131.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 461 случай;

- Винницкая область - 93 случая;

- Волынская область - 208 случаев;

- Днепропетровская область - 595 случаев;

- Донецкая область - 528 случаев;

- Житомирская область - 80 случаев;

- Закарпатская область - 78 случаев;

- Запорожская область - 500 случаев;

- Ивано-Франковская область - 131 случай;

- Киевская область - 269 случаев;

- Кировоградская область - 18 случаев;

- Луганская область - 337 случаев;

- Львовская область - 427 случаев;

- Николаевская область - 106 случаев;

- Одесская область - 431 случай;

- Полтавская область - 206 случаев;

- Ровенская область - 218 случаев;

- Сумская область - 182 случая;

- Тернопольская область - 134 случая;

- Харьковская область - 547 случаев;

- Херсонская область - 82 случая;

- Хмельницкая область - 141 случай;

- Черкасская область - 269 случаев;

- Черновицкая область - 415 случаев;

- Черниговская область - 96 случаев.