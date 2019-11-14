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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские гимнастки покорили Львов

25-26 сентября во Львове состоялся открытый турнир по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие воспитанницы Сумской ДЮСШ №2 под руководством тренеров И.Маландий, Е. Маландий и А.Радько.

Юные сумчанки завоевали 8 первых мест: Гужва Анастасия, Тхир Варвара, Михайленко Евгения, Саволайнен Мирослава, Остаповец Анастасия, Мирошниченко Вероника, Лосятинская Арина и Сторожева София и 5 вторых мест: Мартыненко Екатерина, Мордванюк Амина, Рыбалко Полина, Головенко Камила и Попович Таисия и одну бронзовую награду получила Басалай Мария.

Спорт Художественная гимнастика
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