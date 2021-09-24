У Сумах пройде виставка-ярмарок “Золота осінь”

Сільськогосподарська виставка-ярмарок «Золота осінь» – це щорічний захід, який проводиться з метою популяризації агропродукції та інших продовольчих товарів, вироблених підприємствами Сумщини.

Проведення ярмарку дасть можливість населенню придбати якісну продукцію кращих підприємств Сумщини за цінами виробника.

Сумчанам та гостям міста на ярмарку для придбання буде представлено насіннєвий матеріал, добрива, засоби захисту рослин, посадковий матеріал картоплі, насіння трав, овочевих культур та квітів, комбікорми, саджанці плодово-ягідних, декоративних рослин та продукти харчування місцевого виробництва, а саме: ковбасні вироби, копченості, молочна продукція, хлібобулочні вироби, мед, овочі, фрукти, олія, яйця, крупи, зерно, тощо.

Довідкова інформація щодо участі за телефонами: 099-525-61-82 (Ігор КОВАЛЕНКО), (0542) 77-15-70 (Любов ЧЕРВЯК).