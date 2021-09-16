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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:39351

Жителів та гостей Сумщини запрошують на виставку-ярмарок “Золота осінь”

Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.

Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.

Сільськогосподарська виставка-ярмарок «Золота осінь» – це щорічний захід, який проводиться з метою популяризації агропродукції та інших продовольчих товарів, вироблених підприємствами Сумщини.

Проведення ярмарку дасть можливість населенню придбати якісну продукцію кращих підприємств Сумщини за цінами виробника.

Сумчанам та гостям міста на ярмарку для придбання буде представлено насіннєвий матеріал, добрива, засоби захисту рослин, посадковий матеріал картоплі, насіння трав, овочевих культур та квітів, комбікорми, саджанці плодово-ягідних, декоративних рослин та продукти харчування місцевого виробництва, а саме: ковбасні вироби, копченості, молочна продукція, хлібобулочні вироби, мед, овочі, фрукти, олія, яйця, крупи, зерно, тощо.

Довідкова інформація щодо участі за телефонами: 099-525-61-82 (Ігор КОВАЛЕНКО), (0542) 77-15-70 (Любов ЧЕРВЯК).

Досуг Анонс Ярмарка
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