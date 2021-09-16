В Сумах благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар В одном из спальных районов Сум загорелся киоск. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не явился экипаж полиции охраны, который и вызвал спасателей.

В городе Сумы, около двух часов ночи наряд реагирования полиции охраны получил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из торговых киосков. Меньше двух минут понадобилось правоохранителям, чтобы прибыть на место происшествия.

«Приближаясь, мы заметили, что наружу, сквозь щели крыши, пробивается дым. Роллеты на окнах были опущены, а внутри уже бушевало пламя», - рассказал старший сержант полиции Василий Борщ.

Далее все зависело от четких и профессиональных действий наряда. Информацию о пожаре было немедленно передано спасателям. Не теряя времени, правоохранители провели внешнее обследование прилегающих помещений на предмет распространения пожара. По прибытию спасатели за считанные минуты помешали распространению огня на другие киоски.

«Причина пожара пока устанавливается, - комментирует событие полковник полиции Олег Антонюк, начальник Управления полиции охраны в Сумской области. - Однако, такие случаи - не редкость. Благодаря современным средствам охранной сигнализации, ежегодно поступают десятки вызовов, связанных с возгоранием».

Олег Антонюк также сообщил, что оповещатели, которые при установке охранного оборудования предлагает полиция охраны, передают на пульт централизованного наблюдения информацию не только о непрошеных гостях, но и о пожаре, что позволяет избежать значительных материальных последствий, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.