Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи

В турнире приняли участи 7 команд, которые сыграли по кругу.
24.09.21
КДЮСШ «Барса» Шостка - ШЛИСП «Барса» Шостка 10 - 0
ХК «Винница» - «Золотой лев» Киевская обл. 9 - 0
Сборная Сумской обл. - «Слава» Балаклея 2 - 0
КДЮСШ №1 Черкассы - «Золотой лев» 3 - 0
КДЮСШ «Барса» - «Слава» 10 - 0
ХК «Винница» - сборная Сумской обл. 3 - 0
ШЛИСП «Барса» - КДЮСШ №1 4 - 0
«Слава» - ХК «Винница» 3 - 5
«Золотой лев» - КДЮСШ «Барса» 0 - 9
25.09.21
«Золотой лев» - Сборная Сумской обл. 1 - 6
ШЛИСП «Барса» - ХК «Винница» 1 - 3
КДЮСШ №1 - КДЮСШ «Барса» 0 - 15
«Золотой лев» - ШЛИСП «Барса» 0 - 3
«Слава» - КДЮСШ №1 2 - 0
Сборная Сумской обл. - КДЮСШ «Барса» 0 - 10
ХК «Винница» - КДЮСШ №1 7 - 1
Сборная Сумской обл. - ШЛИСП «Барса» 3 - 3
«Слава» - «Золотой лев» 5 - 0
26.09.21
ШЛИСП- «Барса» - «Слава» 1-0
КДЮСШ №1 - Сборная Сумской обл. 1-5
КДЮСШ «Барса» - ХК «Винница» 1-0
В результате места распределись так:
1. КДЮСШ «Барса» г. Шостка (тренеры Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь, Мороз Илья)
2. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)
3. Сборная Сумской области (тр. Тагиева Диана)
4. ШЛИСП «Барса» (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав)
5. «Слава» г. Балаклея (тр. Мрищук Владимир)
6. КДЮСШ N1 г. Черкассы (тр. музыка Александр)
7. «Золотой лев» пгт Глевха (тр. Легачев Павел)
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