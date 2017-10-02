На Сумщине ожидаются заморозки

Ночью и утром 30 сентября по Сумской области ожидаются сильные заморозки - в воздухе 0 ..- 5°С (II-й уровень опасности, оранжевый).
Сумской областной гидрометцентр сообщил о прогноз погоды на ближайшие три дня....
Ночью и утром 18-20 апреля по Сумской области в воздухе ожидаются заморозки 0..- 5ºС....
Синоптики прогнозируют заморозки....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...