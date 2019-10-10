Школьники с Сумщины отличились на Пляжных играх

Ученики из Сумской области принимали участие в соревнованиях по вольной борьбе, волейболу, гандболу и футболу и порадовали своими результатами.
Пляжный волейбол (девушки) - 2 место (Сумская областная ДЮСШ). Пляжный гандбол (девушки) - 3 место (Конотопская ДЮСШ им.М.Мамиашвили). Пляжный футбол (юноши) - 2 место (КДЮСШ «Барса»).
В индивидуальных соревнованиях по пляжной борьбе:
І место завоевала: Сухоставец Дарья, ученица Сумской школы № 21.
II место заняли: Рудь Анастасия, ученица Краснопольской школы; Руденко Александр, ученик Роменской школы № 1; Гросу Остап, ученик Роменской школы № 4; Карпенко Арсений, ученик Сумской гимназии № 1; Ткаченко Иван, ученик Сумской школы № 17; Найда Алексей, ученик Роменской школы № 1.
III место получили: Мариненко Таисия, ученица Сумской школы № 12; Иванченко Варвара, ученица Сумской школы № 9; Подоляко Карина, ученица Сумской школы № 21; Соловьев Дмитрий, ученик Роменской школы № 4; Мордовец Иван, ученик Сумской школы № 24.
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