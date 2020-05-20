На Сумщине проведен сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации, под урожай 2022 года в области по всем категориям хозяйств прогнозируется провести сев озимых зерновых культур на площади 170,5 тыс. гектаров.

В том числе: озимой пшеницы - 163,26 тыс. гектаров, озимой ржи - 5,8 тыс. гектаров, озимого ячменя - 1,5 тыс. гектаров. Кроме того, озимый рапс планируется посеять на площади 18,0 тыс. гектаров, что на уровне прошлого года.

По оперативной информации, аграриями Сумщины проведения сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров, или 47,3% от запланированных к посеву площадей, в том числе: озимой пшеницы - 76,9 тыс. гектаров (47,1%), озимого ячменя - 0,7 тыс. гектаров (46,7%), озимой ржи - 3,1 тыс. гектаров (53,4%). Озимого рапса посеяно на 100% запланированных к посеву площадей.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сумщина занимает второе место среди регионов Украины по темпам сева озимых культур.

По результатам многолетних исследований Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины оптимальными сроками сева в области являются 10-20 сентября. Однако, в последние годы из-за недостатка продуктивной влаги в почве и повышенный температурный режим в осенний период сроки сева озимых зерновых продлен до более поздних сроков. Оптимальными сроками сева в лесостепной части области считается период с 10 по 25 сентября и даже более поздний - до 10 октября.