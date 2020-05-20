Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:50340

На Сумщине проведен сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров

Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации, под урожай 2022 года в области по всем категориям хозяйств прогнозируется провести сев озимых зерновых культур на площади 170,5 тыс. гектаров.

В том числе: озимой пшеницы - 163,26 тыс. гектаров, озимой ржи - 5,8 тыс. гектаров, озимого ячменя - 1,5 тыс. гектаров. Кроме того, озимый рапс планируется посеять на площади 18,0 тыс. гектаров, что на уровне прошлого года.

По оперативной информации, аграриями Сумщины проведения сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров, или 47,3% от запланированных к посеву площадей, в том числе: озимой пшеницы - 76,9 тыс. гектаров (47,1%), озимого ячменя - 0,7 тыс. гектаров (46,7%), озимой ржи - 3,1 тыс. гектаров (53,4%). Озимого рапса посеяно на 100% запланированных к посеву площадей.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сумщина занимает второе место среди регионов Украины по темпам сева озимых культур.

По результатам многолетних исследований Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины оптимальными сроками сева в области являются 10-20 сентября. Однако, в последние годы из-за недостатка продуктивной влаги в почве и повышенный температурный режим в осенний период сроки сева озимых зерновых продлен до более поздних сроков. Оптимальными сроками сева в лесостепной части области считается период с 10 по 25 сентября и даже более поздний - до 10 октября.

Экономика Озимые Сельское хозяйство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Племенной статус получат четыре хозяйства на Сумщине
14.07.2021 12:20

Племенной статус получат четыре хозяйства на Сумщине

Четырем сельскохозяйственным предприятиям Сумской области рекомендовано присвоить статус субъекта племенного дела в животноводстве....

На Сумщине завершился сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
11.05.2021 16:27

На Сумщине завершился сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

По информации областного Департамента агропромышленного развития, общая площадь этой группы культур составила 47,6 тыс. гектаров, или 75% к прогнозу....

На Сумщине традиционно отметили День поля
22.07.2020 10:16

На Сумщине традиционно отметили День поля

Ученые, представители аграрной отрасли и чиновники приняли участие в семинаре-практикуме по проведению контрольных обмолотов ранних зерновых культур урожая 2020 году...

05.06.2020 10:41

Сумщина в десятке сельскохозяйственных лидеров Украины

По информации главы областного Департамента агропромышленного развития Александра Маслака, Сумская область занимает седьмое место по численности молочного поголовья, восьмое место...

20.05.2020 17:24

На Сумщине погибли озимые на 1783 га

По имеющейся информации по сельскохозяйственным предприятиям Бурынского, Глуховского, Лебединского, Недригайловского, Ахтырского и Шосткинского районов погибло озимых культур на площади 1783...

Новости

На Сумщине 9 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 08:54
Сумские гимнастки покорили Львов
Сегодня 12:24
Осторожно: в курятине из Польши обнаружена сальмонелла
Сегодня 11:59
Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:49
На Сумщине будут судить автомобилиста за вождение в нетрезвом виде и попытку подкупа патрульных
Сегодня 11:12
Сумские депутаты соберутся на сессию завтра
Сегодня 11:10
Жителів та гостей Сумщини запрошують на виставку-ярмарок “Золота осінь”
Сегодня 10:39
29 вересня у всіх школах України пройде Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру
Сегодня 10:31
На Сумщине пьяный мотоциклист пытался откупиться от полицейских
Сегодня 10:11
На Сумщине проведен сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров
Сегодня 09:50
Ушла из жизни мама Виты и Вали Семеренко
Сегодня 09:36
Сумские лыжники отличились на чемпионате Украины
Сегодня 09:30
view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.