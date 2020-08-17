Выборы мэра в Бурыни не состоялись В Бурыни на Сумщине, 26 сентября должны были состояться выборы городского головы.

Однако на участки не привезли бюллетени. Участки открылись вовремя, но выборы не состоялись, так как отсутствуют бюллетени, пишет Суспільне.

Глава комиссии на участке № 61 Екатерина Игнатенко сказала, что бюллетени отсутствуют из-за того, что глава ТИК Дмитрий Радченко не подписал документ, по которому Шосткинская типография должна передать бюллетени в комиссии.

По словам секретаря ТИК Натальи Власенко, по закону, перевыборы городского головы должны происходить за счет местного бюджета, но депутаты не выделили на это средства. Поэтому ТИК не имеет права принимать бюллетени, которые якобы напечатаны.

Исполняющий обязанности Бурынского городского головы Евгений Рябоконь сказал, что во время сессии депутаты, действительно, не пришли к согласию относительно выделения средств на проведение выборов. По его словам, планировали выделить 884 000 гривен, но депутаты не проголосовали за это.

До избрания Бурынского городского головы Евгений Рябоконь будет исполнять обязанности мэра, сказал он.

Повторные выборы назначили, потому что летом 2021 года суд отменил регистрацию мэром Бурыни Виктора Ладухи, который выиграл выборы в 2020 году, но вовремя не подал заявление о регистрации на должность городского головы.

Повторные выборы зарегистрировались 4 самовыдвиженцы, потом один из них снял свою кандидатуру. В бюллетенях должны быть указаны имена трех кандидатов - Виктора Ладухи, Александра Непочатова и Ивана Рябоконя.