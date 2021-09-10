На Сумщине пьяный мотоциклист пытался откупиться от полицейских Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний водитель мотоцикла пытался скрыться от правоохранителей. А когда не удалось, предложил им 100 долларов США за непривлечение его к административной ответственности.

Происшествие произошло в поселке Свеса, что на Ямпольщине. Патрулируя населенный пункт, сотрудники группы реагирования патрульной полиции увидели мотоцикл, который двигался без номерных знаков. Правоохранители попытались остановить водителя мототранспорта, однако тот, увидев полицейских, прибавил скорость.

Через некоторое время, полицейским удалось-таки остановить мотоциклиста. Им оказался 35-летний местный житель, который имел признаки алкогольного опьянения.

При составлении на него административных материалов по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», ст. 122 - 2 «Невыполнение водителями требований об остановке» и ч. 2 ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами» Кодекса Украины об административных правонарушениях, мужчина предложил правоохранителям 100 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Сотрудники полиции предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, однако тот настаивал.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла отношении мужчины еще и уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.