Роботодавці Сумщини отримають 3 млн. грн допомоги За інформацією директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, заходи, які свого часу здійснив Кабінет Міністрів України щодо фінансової підтримки суб’єктів господарювання в період пандемії, врятували економіку області від небажаних наслідків.

Тоді, нагадаємо для виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по частковому безробіттю для роботодавців та ФОПів було спрямовано майже 100 млн. грн.

- Ця своєчасна грошова підтримка дозволила втриматися на плаву тисячам підприємств різних форм власності, - розповідає Володимир Підлісний. – Адже, пам’ятаємо, вони перебували на грані банкрутства та закриття. Фахівці служби зайнятості оперативно спрацювали, не рахувалися з власним часом, зробили все необхідне, аби вчасно прийняти документи та оформити матеріальну допомогу застрахованим особам з часткового безробіття.

Серед перших претендентів на державну допомогу були фермерські господарства, які займаються вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, розведенням тварин; товариства з обмеженою відповідальністю, діяльність яких спрямована на оптову та роздрібну торгівлю, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, будівництво житлових і нежитлових будівель; приватні та комунальні підприємства, сфера діяльності яких охоплює оптову та роздрібну торгівлю, виробництво готових текстильних виробів, забір очищення та постачання води, виробництво електромонтажних пристроїв, виробництво паперових канцелярських виробів.

Днями прийшла приємна новина: постановою Кабміну виділені додаткові кошти щодо погашення заборгованості за раніше взятими зобов’язаннями, пов’язаними з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом, та її наслідками.

Таким чином, 107 суб’єктів господарювання Сумської області отримають майже 3 млн. грн. компенсаційних виплат. А це означає, що незабаром 618 працівникам буде виплачена допомога з часткового безробіття.