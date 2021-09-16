На Сумщине за выходные полицейские разыскали семь грибников, потерявшихся в лесу

В субботу, 25 сентября, в полицию поступило сообщение от 46-летней жительницы города Белополье. Женщина рассказала, что потерялась со знакомым в лесу на Ямпольщине. В телефонном разговоре с правоохранителями она добавила, что они находятся рядом со столбиком, на котором указана информация с номером квартала леса. Определив на карте местонахождение заблудившихся, сотрудники группы реагирования патрульной полиции быстро нашли их и доставили до ближайшей железнодорожной станции.
В тот же день за помощью к полицейским Ямполя обратилась 41-летняя жительница поселка Свеса, которая тоже заблудилась в лесу с товарищем во время сбора грибов. Поиск граждан длился более 12 часов, который осложнялся отсутствием с заявительницей мобильной связи и наступлением темноты. В конце концов, принятые правоохранителями меры дали свой положительный результат. Грибников удалось отыскать.
Жертвой своей беспечности во время тихой охоты стала и 70-летняя жительница Глухова. Женщина не имела с собой мобильного телефона, поэтому разыскать ее удалось только на следующий день.
В тот же день, по спецлинии «102» позвонил мужчина и сообщил о пропаже мопеда. Прибыв на вызов, полицейские выяснили - шосткинец перепутал место, где оставил свой мототранспорт в лесу и думал, что его похитили. Проведя розыскные мероприятия, правоохранители нашли и вернули владельцу его мопед.
В воскресенье, 26 сентября, в лесу, вблизи села Палеевка, потерялись двое грибников. 55-летний шосткинец сообщил правоохранителям, что оставил свой автомобиль на въезде в лес. Позже, вместе со знакомой, они не смогли найти ни автомобиль, ни дорогу к населенному пункту. Принятыми мерами полицейские разыскали граждан и помогли им добраться до их транспортного средства.
Чтобы подобных ситуаций случалось как можно меньше, полицейские снова предоставляют гражданам несколько советов:
- никогда не идите в лес в одиночестве;
- перед тем, как отправиться на тихую охоту, позаботьтесь о полном заряде мобильного телефона. В случае необходимости вы всегда сможете позвонить родным или в экстренные службы и сообщить приблизительное местонахождение;
- отдайте предпочтение ярким цветам одежды! Так заблудившегося легче заметить во время поиска;
- идя в лес, прихватите с собой воду и легкий перекус;
- непременно сообщите родным или знакомым, куда идете и когда планируете вернуться;
- если вы все-таки потерялись, не тяните до наступления темноты, пытаясь найти дорогу домой самостоятельно. Если это не удается - звоните на 101 или 102. Специалисты вам помогут. И чем больше информации вы им предоставите, тем быстрее вас найдут, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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