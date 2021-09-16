Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге

Липоводолинский «Альянс» сыграет свой матч в Кременчуге против местного «Кремня». Начало игры в 16.15.
У «Кремня» после 9 туров 12 очков и 10-е место, у «Альянса» 16 очков и 4-е место (плюс игра в запасе).
Трансляция матча здесь.
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