На Сумщине 99% тяжело больных COVID-19 - невакцинированы

По его словам, сейчас в стационарах области лечатся от осложнений коронавирусной инфекции 443 пациентах, из них 175 в очень тяжелом состоянии, 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
«Сегодня мы наблюдаем, что больше пациентов болеют в тяжелой форме, чем это было во время предыдущей волны COVID-19, - отметил Сергей Бутенко. - Если раньше среди всех больных 10% были в тяжелом состоянии, а 90% с легким и даже незаметным течением болезни, то сегодня среди всех пациентов 60% болеют в средней и легкой форме, а 40% - в тяжелой форме. Ежедневно мы госпитализируем по 35 человек. 99% тяжелых пациентов - невакцинированы».
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