В Сумах пожарные ликвидировали пожар в квартире 25 сентября в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Кавалеридзе областного центра.

Звонили жители, которые обнаружили дым на лестничной клетке на четвертом этаже. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир дома. Из-за сильного задымления в очаге горения пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. В помещении пламя охватило кресло, шкаф и пол.

В 23:39 спасатели локализовали возгорание, предотвратив его переброску на все помещения и отвернув опасность от соседских квартир. В 23:43 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.