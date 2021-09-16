В Сумах пожарные ликвидировали пожар в квартире

Звонили жители, которые обнаружили дым на лестничной клетке на четвертом этаже. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.
По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир дома. Из-за сильного задымления в очаге горения пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. В помещении пламя охватило кресло, шкаф и пол.
В 23:39 спасатели локализовали возгорание, предотвратив его переброску на все помещения и отвернув опасность от соседских квартир. В 23:43 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.
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