В Ромнах за закрытыми дверями квартиры обнаружили труп женщины 26 сентября в 13.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного Национальной полиции Украины о том, что необходима помощь спасателей по разблокированию входной двери квартиры многоэтажного жилого дома в городе Ромны на бульваре Шевченко, в которой проживает пожилая женщина.

В полицию обратились родные владелицы жилья, которые пришли навестить старушку и не смогли попасть внутрь помещения. На стук и крики она не отвечала, это и обеспокоило их.

По указанному адресу немедленно было направлено дежурное спасательное отделение. Спасатели в присутствии сотрудников полиции, с помощью спецоборудования открыли двери помещения, где в квартире обнаружили бездыханное тело старушки. Причины и обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.