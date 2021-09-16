На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 25 сентября в 14:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Слобожанский в г. Середина-Буда.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя на кровле. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 3 кв. м и перекрытие на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 14:14 возгорание локализовали, а в 14:35 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.