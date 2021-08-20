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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 1498 опасных событий

Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 12 зданий, 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 630 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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