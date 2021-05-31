В Сумах превышен эпидпорог по ОРВИ Об этом сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2393 случаев заболевания ОРВИ (неделей ранее 1262). 61% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости на 26% превышает круглогодичный пороговый уровень. Госпитализировано на прошлой неделе 198 жителей города (неделей ранее 151) – это почти 8,3% от всех заболевших, среди них 63 детей.