В Сумах на самоизоляции 21 класс Об этом сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, на сегодня в дошкольных заведениях на самоизоляции находятся три группы – это 37 детей. Болеют коронавирусом трое детей и четыре работника. В заведениях общего среднего образования заболело 7 работников и 31 ученик – 21 класс на самоизоляции.