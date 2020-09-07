В Сумах на самоизоляции 21 класс

По ее словам, на сегодня в дошкольных заведениях на самоизоляции находятся три группы – это 37 детей. Болеют коронавирусом трое детей и четыре работника. В заведениях общего среднего образования заболело 7 работников и 31 ученик – 21 класс на самоизоляции.
Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга....
Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....