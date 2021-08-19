В Сумах будут судить банковскую работницу, укравшую полмиллиона За незаконные действия с документами на перевод 550 тыс. грн судить сотрудницу банковского учреждения.

Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 34-летней сотрудницы банковского учреждения, которая нарушила определенный порядок осуществления кассовых операций в национальной и иностранной валюте.

По данным следствия, обвиняемая, занимая должность старшего контролера-кассира службы кассовых операций, находясь на рабочем месте проводила банковские операции без присутствия клиентов и подделывала подписи на документах на перевод средств. В такой способ в течение 2 месяцев 2020 года были осуществлены 16 незаконных транзакций на сумму 550 000 гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы ч. 1 и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины.

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Сумского районного управления полиции совместно с отделом противодействия киберпреступности в Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.