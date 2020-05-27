В Сумах стартовала предварительная регистрация детей в новый детсад

Регистрация доступна по этой ссылке.
В управлении образования и науки напоминают, что электронная регистрация детей в учреждение дошкольного образования не является формой электронной очереди. Зачисление ребенка в учреждение дошкольного образования будет осуществляться непосредственно заведующим (руководителем). Родители или официальные опекуны ребенка будут приглашены в детский сад средствами телефонной или электронной связи для предоставления оригиналов документов.
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