В Сумах стартовала предварительная регистрация детей в новый детсад Управление образования и науки сообщает о начале предварительной регистрации заявлений родителей на зачисление и посещение с 2021 года ребенком заведения дошкольного образования № 9 (новый детсад в 12-м микрорайоне).

Регистрация доступна по этой ссылке. В управлении образования и науки напоминают, что электронная регистрация детей в учреждение дошкольного образования не является формой электронной очереди. Зачисление ребенка в учреждение дошкольного образования будет осуществляться непосредственно заведующим (руководителем). Родители или официальные опекуны ребенка будут приглашены в детский сад средствами телефонной или электронной связи для предоставления оригиналов документов.