Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

Сборная Украины стала шестой из 39 стран, завоевав 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Четверо воспитанников КДЮСШ «Авангард» и клуба «Терра-Будо» получили медали чемпионата. Эмилия Руденко в составе команды девушек 13 лет стала чемпионкой в командном кумитэ. Команда в составе сумчан Сергея Ивченко, Константина Пузя и Андрея Ковалева стали третьей в командном кумитэ ротейшен среди юниоров 18-20 лет.
Личные награды в ката получили Константин Пузь (2 место, кадеты 15-17 лет) и Андрей Ковалев (3 место, юниоры 18-20 лет).
Тренировали медалистов чемпионата мира тренеры Анатолий Лозовой и Виталий Гутенко.
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