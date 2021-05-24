Сумские бойцы отличились на чемпионате мира 23-26 сентября в г. Клуж-Напока (Румыния) проходил 9-й чемпионат мира по каратэ WUKF.

Сборная Украины стала шестой из 39 стран, завоевав 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Четверо воспитанников КДЮСШ «Авангард» и клуба «Терра-Будо» получили медали чемпионата. Эмилия Руденко в составе команды девушек 13 лет стала чемпионкой в командном кумитэ. Команда в составе сумчан Сергея Ивченко, Константина Пузя и Андрея Ковалева стали третьей в командном кумитэ ротейшен среди юниоров 18-20 лет.

Личные награды в ката получили Константин Пузь (2 место, кадеты 15-17 лет) и Андрей Ковалев (3 место, юниоры 18-20 лет).

Тренировали медалистов чемпионата мира тренеры Анатолий Лозовой и Виталий Гутенко.