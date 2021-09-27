На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 человек

По состоянию на 27 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 451 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1407 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78572 человек, из них за минувшие сутки - 7 (Сумской р-н - 7).
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 178 человек (Ахтырский р-н - 83, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 73, Шосткинский р-н -...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 201 человека....