На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 человек COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46).

По состоянию на 27 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 451 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1407 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78572 человек, из них за минувшие сутки - 7 (Сумской р-н - 7).