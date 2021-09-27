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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07386

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 человек

COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46).

По состоянию на 27 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 451 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1407 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78572 человек, из них за минувшие сутки - 7 (Сумской р-н - 7).

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Общество Коронавирус
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13.50; 20.10; 22.10
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